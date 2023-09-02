陸戰車隊成員都曾是海軍陸戰隊的弟兄。（孫英哲攝）

來自高雄的陳姓騎士最愛騎重機載著妻子到處旅遊。（孫英哲攝）

彰化縣立體育館今天舉辦全國重機大會師，千輛重機齊聚，場面盛大，其中來自台北的71歲騎士楊建志騎著經典的BMW R18 大型巡航重機進場，引人注目，他掀起褲管露出右腿義肢自信表示，他騎車已逾半世紀，就愛騎車的自由感覺！

楊建志說，他在15歲時就開始騎車了，約20歲時車禍傷了右腿，雖因此裝上義肢，但仍不減對騎車的熱愛，就這樣騎了50幾年，目前是鵬海重機車隊的成員。

他70歲時，兒子買了BMW R18送他當生日禮物，這部車要價約120萬元，加裝配備後，整部車約花了180萬元，他相當喜歡。

「騎帥不騎快！」「我們不是山道猴子！」來自全台超過1千部的重機今上午陸達抵達彰化縣立體育館，有的重機車隊攜帶隊旗，搭配轟隆低沈的引擎聲，場面壯觀，大會師中不乏要價逾百萬元的大型重機，車友初估這場重機大會師總價值超過5億元。

陳姓騎士表示，他和妻子從高雄上來，車隊成員有好幾百人，他騎乘的重機是1300CC，市價約180萬元，他熱愛騎車兜風，上個月才和妻子去歐洲騎車騎了1個月，雖愛騎車，但絕對不會騎快車。

「永遠忠誠！」重機全國大會師現場還有相當引人注目的「陸戰重機」車隊，他們穿著迷彩褲，騎著街車、跑車、多功能車及美式機車等各式重機，車隊整齊均速前進，浩浩蕩蕩進場，展現高度紀律，不愧是海軍陸戰隊退役，而他們到場後，引起其他車隊海軍陸戰隊退役車友的注意，彼此交流「你幾梯？」

近來動畫片「山道猴子」暴紅，且成為重機圈熱門話題，對此今天參加大會師的車友說，騎車是開開心心的事，不要去做太勉強的事，除了不要全額貸買車，騎帥是一定要的，但騎快則大可不必。