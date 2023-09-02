1名張姓老角頭日前透過網路，發現有正妹以3000元價格做援交，他依對方指示，到中正區超商買3000元遊戲點數並轉給對方，但左等右等「正妹」遲未現身，還質疑他是警察在釣魚，張最後破口大罵，正妹電話後來轉由1名男子接聽，對方嗆聲是竹聯幫，「再囉嗦就要他好看」，老角頭聽後氣炸，大半夜找了10餘人，分乘3部車火速到場，在超商外等對方快半小時要輸贏，張後來知道這是詐騙老梗，氣得大罵「一群俗辣！」

據指出，該名本省掛大哥60多歲，因案入獄5年多，前年才剛關出來，對援交詐騙一無所知，上月初他滑手機時，有正妹跟他搭訕，對方表示在做兼職援交，每次收費3000元，張一時心動同意，表示自己在北市中正區一帶，「正妹」聽後表示因怕警察取締，不能收現金，要他到附近的超商購買遊戲點數，再把序號傳給她。

張依言前往購買、回傳，不料對方收到後就開始推拖，一下說還在驗證、一下又說懷疑他是警察在釣魚，連番話術讓大哥十分不爽，對其破口大罵，不久網路電話改由男子接聽，對方嗆聲是竹聯幫，問張人在哪，揚言再囉嗦就帶人過去讓他好看、要打斷手腳。

張姓大哥當場抓狂，回嗆：「我就在這等你，快過來！」隨後立刻撂人，3部車10幾個小弟在第一時間趕來，一群人三更半夜在超商店外準備輸贏。

但眾人等了快半小時，「竹聯」的一直沒有出現，最後張才叫眾人散會，他後來跟朋友提及此事，朋友聽了拿手機找出相關新聞，大哥發現過程如出一轍，才知道這叫「援交詐騙」，忍不住大罵：「一群俗辣！害我們在那等半天！」