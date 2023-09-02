空心菜價格漲很兇。（周麗蘭攝）

西螺果菜市場今（2日）交易熱絡。（周麗蘭攝）

氣象局預估海葵颱風將帶來不小風雨，西螺果菜市場今（2日）交易熱絡，販售空心菜的大盤商表示，大清早價格一大捆9把是150元，接近中午漲到200元；不過種芥藍菜的農民表示，芥藍菜價格平穩，沒有感受颱風來漲價的欣喜。

大西螺蔬菜產區自7月以來維持「陣雨後出大太陽」的天氣型態，農田復耕不易，到貨量一直未恢復，本周蘇拉颱風可能襲台的預期心理影響下，加上中元節拜拜需求量大，西螺果菜市場上月28日平均交易價格漲到每公斤46元。

中元節過後休市一天，雖然蘇拉颱風擦邊過，西螺果菜市場8月31日仍維持均價每公斤46元，昨（1日）稍降為44.2元。

但隨著海葵襲台的機率愈來愈高，氣象局對中部縣市發布豪雨特報，西螺果菜市場今（2日）交易十分熱絡，一大早就有來自各地的中盤商、菜販搶購。

一名來自豐原的張姓供應商表示，高麗菜從一箱1800元到2500元簡直是天價，一顆成本就近百元，但各種品質他都買，部分供應自助餐、部分供應菜攤，消費者買得起就買，買不起也知道現在菜很貴。

他表示，他還採購了平常一箱1500元、今天價格是3000元的正常等級青椒，不管這次颱風襲台嚴不嚴重，菜價最近都便宜不下來。

一名販售空心菜的大盤商說，最近空心菜漲很多，約2至3成，但今天繼續漲，一清早的價格是一大捆9把是150元，接近中午時已變成一捆200元。

一名女農婦把現採芥藍菜運到西螺果菜市場交給大盤商待售，她表示，明明菜量很少，但芥藍菜似乎都沒漲，她沒有感受颱風帶來漲價的喜悅。