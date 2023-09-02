台南市台17線中華西路上的臨安橋2日上午8時起封橋改建，工程要到明年底，車輛需左右改道臨時搭建的鋼便橋，路寬縮減，正遇上颱風與假日，中午車流量變多，平均1個路口要等2次紅綠燈才能通過，除了義交24小時指揮，警方加派固定崗疏導交通。

中華西路是台南市中心的西部交通主要幹線，臨安橋已有36年歷史，但橋身過低，為了打通運河遊船瓶頸，2日封橋改建，總經費5億元，全由交通部補助，預計2024年底完工啟用。全新的臨安橋預計長200公尺，寬32.4公尺，橋底抬高1.2公尺，未來安平舊城區可以坐遊艇直達河樂廣場，成為台南市觀光一大亮點。

臨安橋封橋後，規畫車輛改走兩側新搭建的鋼便橋，但路幅大大縮減，原本雙向4線道，另有左右的機車道、還有路肩供行人徒步。現在僅剩機車與汽車混合的雙向4線道，車輛時速限制40公里，此外，中華西路禁止左轉安平路與府前一街。

封橋首日便遇上假日與颱風，中午後湧入遊客，車流量變大，民生路到府前路有回堵情況，平均一個路口需等2次紅綠燈，才能通過。

台南市工務局原已安排6名義交在現場指揮交通，台南市警方再加派交通崗，分站中華西路與民生路口、中華西路與府前路口，疏導車流。

臨安橋改建封橋後，該路段將有1年多的交通黑暗期，警方表示，將彈性調整號誌秒數，即時疏導車流，提醒用路人配合交通疏導，確保交通安全及行車順暢。