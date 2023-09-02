家屬表示，白手起家的埃及富商法耶德日前辭世，爭議一生謝幕。他曾收購知名的哈洛德百貨公司，並在證據不足的情況下宣揚英國王室是他兒子和黛安娜王妃之死幕後黑手的陰謀論。

法耶德（Mohamed Al-Fayed）的家屬表示，法耶德8月30日以94歲高齡安詳離世，翌日恰逢他的兒子多迪（Dodi）和黛妃（Princess Diana）逝世26週年紀念日。

路透社報導，法耶德出生於埃及城市亞力山卓（Alexandria），一開始賣汽水，之後推銷縫紉機。他靠著從事房地產、航運和建築業累積家族財富，起初在中東發跡，然後拓展至歐洲。

儘管法耶德擁有哈洛德百貨（Harrods）、富勒姆足球隊（Fulham）和巴黎麗思飯店（Ritz Paris）等知名品牌，但英國社會始終未徹底接納他，容許他留下，卻沒有敞開心歡迎他。

他在英國住了數十年，但因英國政府拒絕賦予公民身分，雙方鬧翻；他經常揚言要移居法國，法國曾頒給他最高平民榮譽「法國榮譽軍團勳章」（Legion of Honour）。

法耶德堪稱有魅力、霸氣、報復心強，有時還非常直言不諱。

1997年，多迪和黛安娜王妃在巴黎的公路隧道躲避狗仔追逐時發生車禍，雙雙喪生。法耶德花了10年試圖證明兒子和黛妃是遭到謀殺。

根據對黛妃之死的調查，在沒有任何證據支持的情況下，法耶德聲稱黛妃當時懷了多迪的孩子，並指控英國女王的丈夫菲立普親王（Prince Philip）下令英國安全部門謀殺，以阻止黛妃嫁給穆斯林並生下孩子。

法耶德以自力更生、誇張作風和自吹自擂聞名，同時也是英國近代歷史關鍵時刻的核心人物。

1985年，他收購哈洛德百貨，引發英國最激烈的商業紛爭之一；1994年，又爆出他花錢請政治人物在國會代為提問的醜聞。

法耶德和許多億萬富翁一樣不走傳統路線。他曾說，希望死後被製成木乃伊，放在哈洛德百貨屋頂玻璃金字塔的金色石棺中。

在百貨公司內，他制定了服裝要求，連顧客也要遵守，他自己也身體力行。此外，他在百貨公司內安置了一座黛妃和多迪在信天翁翅膀下跳舞的庸俗紀念銅像。

身為富勒姆隊的老闆，他在球場外立了一座流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）的雕像，不過這位歌王只在此看過一場比賽。當民眾抱怨時，法耶德說：「如果一些愚蠢的粉絲不理解或不欣賞這樣的禮物，他們就下地獄吧。」

1995年，法耶德申請英國公民身分被政府拒絕。他說，種族主義讓他不得其門而入。

1997年夏天，多迪開始與黛妃交往，黛妃當時已與英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）離婚。英國八卦媒體曾拍到多迪與黛妃在法國南部搭遊艇度假。

這對情侶後來前往巴黎，替他們駕駛賓士車的司機酒駕，在阿爾瑪橋（Pont de l'Alma）隧道中試圖甩掉狗仔隊時，高速撞上混凝土柱。

悲憤的法耶德砸了數百萬美元打官司，以確保查明死因。

車禍發生10年後，在倫敦開始審訊時，法耶德指控王室所有人、首相布萊爾（Tony Blair）、黛妃的姊姊莎拉（Sarah）、保存黛妃遺體的法國人員及巴黎救護車司機都難脫關係。

但陪審團表示，這對情侶是因司機駕車疏忽而遭非法殺害。法耶德接受判決結果，並放棄後續官司，不再嘗試證明他們是遭到謀殺。

他說：「剩下的就交給真主來為我報仇。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120902