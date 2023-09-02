烏克蘭6月初展開大反攻以來進展不如預期，近日西方內部陸續浮現反攻是否已陷困境的聲音惹惱基輔。基輔方面表示他們需要的是更多武器而不是批評。

法新社報導，過去2週美國媒體引述不具名軍方消息來源質疑烏軍反攻策略，稱烏軍在戰線過於分散，未能集中兵力擊穿俄軍防線。

倫敦國王學院（King's College London）榮譽教授傅利曼（Lawrence Freedman）日前寫道：「近期一些評論開始出現對戰況的新敘事，尤其消息出自五角大廈官員，稱反攻效果令人大失所望。如今有人開始質疑烏克蘭能否打贏這場戰爭。」

在正式場合，相關批評尚屬含蓄。美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）說：「如外界所知，這場反攻緩慢。對雙方而言都屬血腥、傷亡慘重，但烏克蘭仍保有可觀戰力。」密利也不忘向法新社讚揚烏軍，稱「至少取得局部成功」。

但像波蘭退役陸軍將領巴塞克（Boguslaw Pacek）就較不隱晦，在網上撰文稱目前烏軍節奏「不容外界樂觀烏克蘭能在今年雨季開始前達成反攻目標」。

歐盟軍事委員會（European Union Military Committee,CEUMC）主席布利格爾（Robert Brieger）更直白，告訴德國「世界報」（Die Welt）「俄國人這場仗還能持續打上很久一段時間」。

布利格爾還說：「依現有手段，烏克蘭能否收復全部失土，這點仍是問號。」

基輔領導階層則表明，他們不想聽遠在戰場外的紙上談兵。

烏克蘭國防部在X（即之前的推特）上貼文：「倒是現在人人都成了能教我們仗該如何打的專家。溫馨提醒：沒人比我們更了解這場戰爭；我們要的是軍火，不是忠告。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）8月31日與歐盟各國外長非正式會晤時於場邊受訪說：「批評烏軍反攻龜速，等於是向犧牲的烏軍官兵臉上吐口水，奉勸所有批評者們閉嘴。有本事自己來烏克蘭，收復1平方公分土地試試看。」

白宮今天表示，烏軍近日在南部的反攻取得「顯著進展」。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）還說，透過不具名官員批評烏克蘭反攻的努力「無濟於事」。

部分專家告訴法新社，他們相信美國一些對烏克蘭的隱晦批評並非無風起浪，應是意圖在明年美國總統大選前影響輿論。

軍事歷史學家哥雅（Michel Goya）說：「有人希望（反攻）能盡速見效，好展現是在美國幫忙下出現不同結果。」軍事專家考夫曼（Michael Kofman）則認為，美國內部已各自在為可能的究責大戰做準備。（譯者：陳亦偉）1120902