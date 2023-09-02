明天是93軍人節，各界軍公教團體均舉辦歡慶大會，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜原訂今上午參加2場活動，因颱風而取消。國民黨主席朱立倫則照常出席，朱上午出席活動時致詞，民進黨這幾年的債務高掛，平均每個國民負擔105萬；民進黨每一次都把矛頭指向軍公教造成負債增加，這對軍公教不公平。

朱立倫抵達會場時，由八百壯士大旗隊迎接入場，隨後上台致詞，朱立倫先向國軍英雄以及國軍將士表達感謝，強調有大家的貢獻才有今天享受的一切，飲水思源是大家最重視的傳統。

朱接著說，民進黨債台高築，但有一個負債民進黨永遠不承認，就是台電、勞保、健保基金等負債，原本的負債加上這些，民進黨已經把台灣搞垮了，算下來，每個國民要負擔105萬。

朱接著說，民進黨每次都把矛頭指向軍公教，說是因為軍公教造成負債增加，比起民進黨造成這幾年的債務高掛，對軍公教絕對不公平，因此國民黨一定要共同捍衛軍公教的權益，中華民國總統更要以軍公教為榮。

朱說，國民黨提名的侯友宜就是公務人員出生，一定可以捍衛軍公教權益。另外有關外界紛擾的在野整合，朱再強調，就是小我小一點、大我大一點，朱說他自己從來是「無私無我」，因此若是在野的大家只有自我是撐不了大局的，國民黨會盡全力讓大家團結在一起，過程就需要每位好朋友一起發聲，只有團結一起努力才能成功。