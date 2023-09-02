Sho Double✅

Shohei Ohtani doubles in the 6th inning against the Oakland Athletics at the Oakland Coliseum. 🏋️‍♂️

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/p4JXNHNRMm — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) September 2, 2023

天使2日在客場奧克蘭進行運動家系列賽，清倉之後的天使戰力下跌，首戰就遭運動家「3A聯軍」暴打一頓，運動家兩位菜鳥繳出3安猛打賞，全場14支安打以9比2大勝。天使賽前對運動家是5勝2敗，兩場敗仗都只輸1分，這場是他們今年首度被運動家痛宰。大谷翔平還是很厲害，擊出右外野牆邊的強勁滾地二壘打，另獲得1次四壞保送，但無力拯救天使。

本周天使一口氣揮棄5位球員，其中只有葛里楚克（Randal Grichuk）沒有被其他球隊接收。這和DFA指定轉讓不同，DFA的球員會被移出40人名單，但是揮棄的球員若未被接收就會留在原隊。

運動家左投席爾斯（JP Sears）是2勝11敗的菜鳥投手，此戰他先發6局無失分，大谷第6局才從他手裡敲出二壘打。大谷當時無人出局攻占二壘，後面3位隊友都被席爾斯解決。運動家第4局打出大局，沒有全壘打仍灌了5分，天使投手山多沃（Patrick Sandoval）3.2局失5分狼狽退場。大谷翔平第8局獲得四壞保送，祖瑞（Brandon Drury）適時二壘打送回大谷才避免被完封。

天使這一波送出吉歐力托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、摩爾（Matt Moore）、瑞福洛（Hunter Renfroe）4位球員，節省數百萬美元。美媒分析這是要把團薪降到豪華稅門檻之下（但是葛里楚克沒走所以失敗了），騰出空間在季外簽回大谷翔平，而且他們戰績這麼差，大谷未必願意留下。