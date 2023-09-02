老牌食品廠大西洋飲料（大飲）因其生產的知名飲料蘋果西打出現不明沉澱物，5月遭桃園衛生局要求停工至今，停工產線占營收99%。由於無法復工，還爆出積欠員工薪水，大飲1日晚間公告處分7筆不動產，預計淨處分利益約台幣1.38億元，將用於充實公司營運資金。

大飲發布重訊指出，處分不動產為台南市佳里區佳里段251-4地號等7筆土地，均屬非都市土地，合計約1039.54坪，預計淨處分利益1.38億元，實際處分損益依會計師查核為準，交易對象為臺邦開發建設股份有限公司。

大飲先前遭民眾檢舉蘋果西打出現不明沉澱物，桃園市政府衛生局今年4月及5月陸續稽查發現缺失，勒令桃園平鎮廠3條產線暫時停工，停工產線占營收99%，等同工廠全面停擺。

大飲員工無法生產飲料，5月還爆出員工薪資逾期未發的爭議。在復工遙遙無期的情形下，在台灣賣了50年的蘋果西打恐在賣場通路絕跡。

大飲近年營運不順，已連續五年出現虧損，去年每股淨損1.34元，今年第一季每股淨損0.34元，自結前四月合併營收1.07億元、年減15.99％。

大飲股價從5月下旬高點7.48元一路下探，截至9月1日收在6.15元，3個多月時間，跌幅高達近18%。