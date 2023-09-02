今年6月間中市大里區游姓女子全身瘀傷送醫不治，中檢追查發現疑似4年前一起宗教「借竅驅魔」打死信徒手法，恐邪教再起，循線查出當年涉案的「總道師」余女等人以拍痧板將游打得半死、反鎖房內，還故布疑雲，先善後再找鎖匠開門、通報送醫，中檢偵結依傷害致死等罪起訴6人。

檢警調查，林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，自稱「聖師」，隔年1月更名為「中華日行一善學會」，針對不服從指令或想脫離組織信眾，以「借竅驅魔」為由毆打凌虐，曾導致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷，林女及余姓「總道師」、擔任「三才」的林姓、許姓等4名幹部涉案，全案仍在法院審理中。

涉案的余等4幹部，與詹姓、許姓共6人，自2022年起因分工籌畫宗教活動而先後搬進大里區民宅，余等6人因不滿信徒游女規畫宗教活動進度落後，今年6月初至4日晚間，各徒手或拿拍痧板暴打游的頭、臉、四肢及臀部等處，將她打得傷痕累累，5日凌晨產生橫紋肌溶解症而昏迷。

游女全身嚴重瘀青、血跡斑斑，余等擔心再遭司法調查，不敢送醫，換掉她身上血衣、抱回房間反鎖，即隨逃離，留下詹、許兩人善後，詹騎機車將血衣丟到舊衣回收箱，為掩飾犯行，當天中午找來不知情的鎖匠開鎖，再通報119救護人員到場協助送醫。

游女到院時已無自發性呼吸、血壓及心跳，經急救後，在因橫紋肌溶解症導致多重器官衰竭死亡。全案中檢偵結，將余女等6人依傷害致死罪及遺棄罪起訴。