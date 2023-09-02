一般人感覺胸悶、喘不過氣，多會先猜測是心臟問題，胸腔科醫師表示，胸悶、喘是常見症狀，可能是由多種因素引起，包括心臟病、肺部疾病、過敏反應、肥胖、精神因素、貧血。其中，由於一般男性很少貧血，因此讓人不易與胸悶有所連結。

中國醫藥大學附設醫院台北分院胸腔內科醫師蘇維鈞，在其臉書粉專「蘇爸的肺腑聊天室」整理出6種導致胸悶、氣喘的原因。他呼籲，經常胸悶和氣喘的人，可進行肺功能測試、胸部影像、心電圖、血液檢查等，以觀察是否有通氣功能障礙、缺血性心臟病變，確定症狀的原因，並積極治療。

1. 心臟病：是常引起胸悶氣喘的原因之一，因為心臟病會降低心臟輸出量，影響到身體的氧氣供應，導致呼吸困難和胸悶感。有心臟病家族史、高血壓、高膽固醇或糖尿病等患者，要特別注意身體狀況，以便及時就醫。

2. 肺部疾病：哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、肺部感染等，可能導致呼吸困難和胸悶感。

3. 過敏反應：花粉、塵蟎和寵物毛髮等會引起過敏反應，導致呼吸困難和胸悶感。

4. 肥胖：造成腹腔脂肪增多，限制肺活量擴張、加重呼吸肌負擔，也會造成呼吸不暢。

5. 精神因素：例如，焦慮與壓力會使人呼吸急促並引起胸悶感。

6. 貧血：因血紅素降低，血液攜氧能力下降，組織和細胞缺氧，刺激呼吸中樞，增加通氣量，也可能引起氣促胸悶。

蘇維鈞並表示，無論是什麼原因引起的胸悶氣喘，及早就醫都非常重要，及時發現和治療都有助於減輕症狀，並防止進一步惡化。