九二海戰勝利65週年 海軍釋紀念影片展捍衛海疆決心

今年適逢九二海戰暨鴻運作戰65週年，海軍司令部為紀念，特別剪輯紀念影片，展現海軍官兵繼志承烈，將誓死捍衛海疆之決心。此外，海軍多媒體製作中心這次以新世代多媒體思維，採動態圖形Motion Graphics動畫方式，運用「點、線呈現兩戰役過程及海戰精神，將海軍重要戰史結合視覺設計美學，期望能在國人心中留下創新而深刻的印記。

主視覺影片首先由兩戰役參戰單位及九二台海勝利紀念碑作為開場，再逐一介紹「以寡敵眾」、「冒險犯難」、「互助合作」及「同舟共濟」之海戰精神，搭配史詩般的襯樂，最後以具象的圖案，傳達海軍忠義軍風與錨鍊精神，並用書法描繪這次紀念活動主視覺LOGO作為結尾。

本次設計是海軍首度以流行風格的MG動畫，製作紀念戰史影片，希望透過新穎且多元的方式認識海軍戰史，達到深植全民國防理念之目標。

此外，海軍司令部為紀念「九二海戰暨鴻運作戰」勝利65週年，也特別剪輯紀念影片，全片以「歷史鏡頭及照片」串流，搭配「類電影配樂」襯底，運用其旋律營造緊張、鼓動、激昂的情緒，畫面從台灣、金門地理環境作為開場，並以簡短文字說明於民國 47年8月23日，中共突向金門猛烈砲擊，就此展開名震寰宇的八二三戰役。

海軍司令部表示，透過時間的推移，隨後發生的九二海戰及鴻運作戰中，海軍艦艇與陸戰隊官兵不畏敵火，發揮「以寡敵眾」、「冒險犯難」、「互助合作」、「同舟共濟」的精神，最終成功突破中共欲封鎖金門之迷夢，就此奠定日後台海和平與穩定的基礎。

影片後段續以榮譽虎旗為背景，嵌入兩場戰役壯烈犧牲的烈士姓名，悼念參戰前輩的英勇，最後以中華民國國旗、九二台海勝利紀念碑、現今沱江軍艦及AAV7作結，表達海軍官兵繼志承烈，將誓死捍衛海疆之決心傳承至今。