▲針對海葵颱風來襲，基隆市長謝國樑（中）表示市府會密切應變，並呼籲民眾非必要不要出門，做好防颱工作。（徐佑昇攝）

▲針對海葵颱風來襲，基隆市政府各局處首長列席報告防颱整備情形。（徐佑昇攝）

海葵來襲 基市與政院連線災害會議 謝國樑指示局處做好應變

中度颱風海葵逐漸逼進北台灣，且路徑各界預測登陸台灣可能性極大，為因應相關防颱準備，基隆市長謝國樑與各局處首長於2日上午9時進駐開設二級災防應變中心，同步聽取行政院長陳建仁所主持跨縣市防災視訊會議。謝國樑表示，本次海葵颱風來襲影響範圍很大，主要影響是周末期間，也希望民眾如果沒有必要，不要外出。謝並說1日晚間有親自去愛四路查看有無積水狀況，當時雨大但未漲潮，因此沒有淹水情形，市府也會密切注意因應。

基市府工務處表示，基隆河沿岸16座抽水站與市區7座抽水站，於陸上颱風警報發布後，將增派人員進駐待命，24小時確保機具正常使用。基隆河沿岸貨櫃場及168座水門已完成巡檢，而6部大型移動式抽水機，已將2部預置安樂區武嶺橋頭及中正區東四碼頭預備，而愛四路低窪等地區，因逢大潮已預置小型抽水機待命，嚴防因風災致淹水等情產生。

民政處表示，已請開口契約廠商預先準備卡車、小山貓等防災機具，並完成人力布設。產發處提到，本市土石流潛勢溪中，有34處土石流潛勢溪保全戶，已請區公所協助做好防颱措施。後備指揮部指出，國軍已完成救災兵力整備，各區災防聯絡官今早已進駐各區公所應變中心。

謝國樑聽取各單位整備報告後，指出颱風海葵來襲，對於全台及基隆將造成廣泛的影響，呼籲民眾在周末做好防颱整備措施，如非必要切勿外出，本市應變中心已二級開設，各單位將加強防颱整備。

謝國樑說，昨晚有間歇性大雨，他在晚間11時左右有親自到愛四路視察，當時沒有積水情形，並呼籲易積淹水地區落實防颱工作，確保市民人身安全獲得充分保障。

後被問及昨日北北基桃平台宣布是否停班停課時，似乎有不確定之情形，對此謝回應，因本次海葵颱風速度很慢又難預測，最後共同平台還是根據專業的氣象預測做出決定，市府也會持續密切注意颱風動態。