台語歌壇天后陳盈潔，因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月定讞，8月23日進入桃園女監服刑，不過入監前傳出身體狀況不佳，除了不斷嘔吐，也無法自理生活，還罹患阿茲海默症，許常德昨(1日)也藉由臉書直播，透露陳盈潔入獄一週的狀況。

許常德在臉書開直播談及陳盈潔的近況，他表示前兩天去探監後，獄警便將她帶往醫院，推估是要進行某些檢查，不過精神狀況看起來不錯，看起來獄方把她照顧得相當好，只不過即便家屬會面，陳盈潔依舊一個字都不願意講，讓他無奈表示：「很難想像那個畫面」，而和陳盈潔的大姐聯繫後，認為「陳姐進去也許是非常好的安排」，才能夠坦然面對犯下的錯誤，並放下心中的大石頭。

許常德表示陳盈潔平常在家裡，整天都坐在沙發上不講話，家人跟她講話也幾乎不回應，沒想到在入獄前，陳盈姐的大姐因為胃不舒服，痛到覺得幾乎快要沒命，不過陳盈潔當下只是呆呆看著她，甚至不知道要去叫救護車，讓大姐當下有種「再也不能照顧陳盈潔」的念頭，如今看到陳盈潔雖然在獄中，但氣色頗佳，不免有種「進去反而獲得更好照顧」的想法。

許常德先前透露陳盈潔的心願就是「再做音樂」，因此便帶著她到錄音室試音，並選了代表作《海海人生》試唱，沒想到正要籌備時，陳盈潔就確定8月23日入獄服刑，不免感概：「一切又要重新再來」，隨後公開陳盈潔演唱的國語歌《愛上一個人》，呼籲粉絲要一起陪伴她到永遠。