各國房子格局的設計偏好不同，一名網友分享，台灣的房子格局設計，經常是一打開門就是客廳，但日本的客廳通常需要先經過廚房或是房間才會到，詢問日本朋友才知道，因為日本人覺得客廳是比較隱私的空間，不喜歡一開門就被外人看到才這樣設計，引起網友熱議。

一名網友昨在PTT上分享，最近跟一個日本朋友聊到台灣與日本房子的格局差異，他發現日本的房子格局設計，門口會距離客廳有一段距離，甚至還會需要通過幾個房間才會到客廳，但台灣的房子通常一打開門就是客聽。

原PO表示，和日本朋友聊過以後才知道，日本人認為客廳算是比較隱私的空間，因此將客廳設計在距離門口有一段距離，比較能夠保有隱私，簽收包裹的時候，也不會一開門就被外人看到客廳。

貼文引起網友討論，「日本房子客廳是離門最遠的空間」、「台灣的確比較少先經房間才客廳的格局」、「台灣覺得客廳是公領域給人看到沒關係，房間是私領域」。另有不少網友表示，日本人除了愛把客廳放在離門很遠的地方，還喜歡把廁所放在門口附近。「他們廁所喜歡設計在門口，出門回家就能洗手」、「台灣有所謂的風水問題，不會一進門就是廁所、廚房跟臥室」。

針對格局設計上的不同，有些網友認為日本的設計很酷，但還是比較喜歡台灣的格局設計，因為客廳本來就是招待客人用的，如果客人到家裡來拜訪，還要先經過一堆房間或是廚房才會到客廳，感覺有點奇怪，因為房間比較隱私。