國防部去年5月指出，為應對未來戰爭城鎮戰等趨勢，於2020年已展開新式步槍研發作業，該款新槍暫名為「XT-112新式步槍」。隨著九三軍人節將近，文化總會1日發布《匠人魂-百步穿楊》影片，將XT-112步槍樣貌展現出來，引發不少軍武迷前來朝聖。

文總在最新的《匠人魂》影片中，以國防部軍備局205廠「XT-112戰鬥步槍」研發案系統分析小組長士官長柯俊文為主角，帶出這把我國最新戰鬥步槍的樣貌。另影片中也釋出柯俊文使用「新式步槍」實彈射擊的畫面。據《太報》報導，其外觀特徵，確實與先前傳出XT-112兼具CZ805與MK16 Mod 0等戰鬥步槍設計架構的特徵。

即便在軍事科技日新月異的現在，機動性高的槍械仍是國防的重要武器。（圖取自文總）

文總撰寫的相關文章提到，從國軍採購項目，到國際軍武趨勢，柯俊文研究每一種型式的輕兵器，熟悉每一個零組件。針對設計專案他經過事前評估與資料蒐整，在3D繪圖的過程中，將零件在腦內同步模擬組合，最後依序組成，疊加出一枝全槍。

柯俊文表示，「一枝槍的設計，甚至構改，過程中一定會遇到很多問題。在製作的過程中，也未必是順利的，因此需要好幾次反覆地去驗證它。」而當國軍提出T75班用機槍的構改需求時，他進行多項改良，因減重而縮短槍管，為了解決短槍管所衍生回氣力量不足的問題，他還取消原有的三種射速模式設計，並讓比原有還多的氣體回衝到機箱體，以產生不間斷的循環射擊。

除此之外，柯俊文還改進了加裝包覆槍管的護手，以及連帶調整瞄具及槍架角度，並採取易於更換備用槍管的連動設計。柯強調，「不是靠一個人，就能夠完成一枝槍的設計。」他位居協調角色，一邊和加工所師傅討論零件製作的可行性，一邊又和同僚再三驗證或修改設計，克服了大大小小的技術問題。

另外，文總此次也披露，脫胎自美軍M9刺刀的多功能戰鬥匕首，其兼具戰鬥力與實用性，不僅可變形成破壞剪，並可充作一字起子等工具。據了解，柯俊文出生於排灣族家庭，所以也將祖上的文化美學融入匕首之中，這把戰鬥匕首的外貌有百步蛇低調匍匐，刀鞘的菱格紋一路蜿蜒，至手柄撫觸如蛇腹，呈現兼具機能與美感的設計。