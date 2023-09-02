彰化市1處社區大樓某8月31日1名發生男子墜樓身亡事件，事後警方查出死者為某大醫院的醫師。該事在地方傳得沸沸揚揚，在謠言不斷發酵下，院方今天發出聲明表示，該醫師工作認真，無職場霸凌，也無財務等問題。

這起墜樓事件發生在8月31日下午3點左右，彰化縣消防局獲報彰化市1處社區大樓有一名男子墜樓後倒臥在1樓地面，救護人員到場發現該男頭顱撕裂傷、下半身及右手骨折，經評估為OHCA〈無呼吸心跳〉。

救護人員現場給予清理傷口、包紮止血、頸圈、長背板固定、LUCAS＋AED、建立呼吸道等適當處置，再送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

院方今天指出，得知憾事後感到相當不捨，也有不少人認為逝者已矣，不應該再八卦談論，請外界留給家屬一個平靜空間，未料卻引發媒體報導、網路討論、猜測醫師跳樓原因。

該院感謝媒體及社會大眾的關心，也怕造成醫師家屬二次傷害，經醫師妻子同意後，發布4點聲明如下，該位醫師在臨床表現相當優秀認真負責；與同事和睦相處，氣氛融洽；無職場霸凌事件；無財務問題。請讓往生者安息及家屬平靜生活。

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