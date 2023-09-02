陳華日前拍攝新歌MV。（鮪魚肚影音提供）

陳華日前拍攝新歌MV。（鮪魚肚影音提供）

陳華的〈想和你看五月的晚霞〉MV在YouTube突破1608萬點閱，新單曲〈女孩子就是要被捧在手心〉MV出動市價2000多萬的豪華勞斯萊斯座車、於淡水福容大飯店拍攝，她今（2日）將現身「第18屆KKBOX風雲榜」登台表演，成功解鎖高雄巨蛋，陳華開心表示：「風雲榜，我來了！我的阿華田們，高雄見！」

陳華認為這首歌不單只唱給女孩們的另外一半，歌曲的引伸詮釋是，「女孩子間的友情也可以一起白頭到老呦！」因此，在拍攝〈女孩子就是要被捧在手心〉MV時，她特別請到現實生活的閨蜜們一同入鏡戲水泳池趴，展現好姐妹情誼！此外，陳華也在MV中首度挑戰跳舞，豪邁大秀水蛇腰，由於陳華行程滿檔，她和姐妹們直到拍攝前一晚才合體，臨時抱佛腳，一起練習舞蹈，只睡2小時就立刻上陣拍攝，完成屬於姐妹間的珍貴MV。

日前陳華高雄演唱會進行到安可環節時，才唱完第一首安可曲的副歌第一句，燈光音響卻突然壞掉，全場一片漆黑，當陳華正愣著的時候，台下的粉絲全部都拿起「我們把妳捧在手心」應援手幅，當她感動快哭出來時，三位男嘉賓呂植宇、林言奕、菲道爾齊聚一堂就捧著蛋糕魚貫走出，對8月26日長尾巴的陳華齊唱生日快樂歌，全場千人一起大合唱，真實地逼哭了陳華，原來這是嘉賓三帥與千人粉絲聯手替陳華慶生的橋段，讓陳華感動得又哭又笑，讓不知有秘密慶生這段的她，在演唱會中主動cue自己許了三個願望，當時台下粉絲都在偷笑，事發後她笑自己好「北七」，驚喜橋段得再許願一次，總共許了6個願望。