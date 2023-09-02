介壽所副所長殷育澤、警員吳彥錡及時攔阻詐騙。（警方提供）

見男模網友要繳5萬 女在超商被嚇哭警及時阻詐

北市宋姓女研究生在網路認識自稱「陳樂揚」的網友，對方表示自己是男模特兒、大學生，雙方結識後相談甚歡，陳日前約宋到中正區某超商碰面，但宋到場時，對方卻說因工作合約，要見面宋要先付「保證金」5萬，宋女猶豫時，對方竟翻臉說自己是竹聯幫，要給她好看，讓宋當場嚇哭，所幸中正一警方及時到場，阻止詐騙也讓宋女安心。

宋女向警方表示，她透過APP認識「陳樂揚」，對方的照片英挺帥氣，雙方聊天後彼此感覺不錯，決定相約碰面，地點則是中正區的超商，但宋女到場後，對方卻表示他在酒店，從事公關男模特，因工作有保密約定，若要見面認識，必需讓「公司經理」確認宋女的個資，而且要支付1筆「保證金」做擔保，「公司經理」更在電話中，指示宋女操作購買Apple store點數5萬元。

宋女半信半疑，在ibon機台前操作時，但也忍不住質疑對方，此時「公司經理行突然翻臉，強調自己是竹聯幫，宋女爽約不付錢已得罪她，「我現在就要去找妳！」凶狠言辭讓女生當場嚇哭。

一旁的超商店員發現後立刻報警，中正一分局介壽所副所長殷育澤、警員吳彥錡獲報到場後，先安撫宋女情緒，在聽完她的敘述後，也解釋這是詐騙集團慣用的手法，宋女這才發現自己險遭詐騙、恐嚇，最後感謝超商店員的機警與警方的辛勞。

中正第一分局提醒，由於網路交友盛行，透過網路無法判斷對方真實身分，常見謊騙交友見面需先購買遊戲點數「驗證身分」以騙取錢財，遊戲點數無法「驗證」身分，民眾只要聽到用點數「驗證身分」、「付保證金」等關鍵字即是詐騙手法，切勿上當，發現可疑應先撥打165反詐騙專線求證或110報案，保障自己財產安全。