金曲歌后魏如萱原定今（2日）在香港九龍灣國際展貿中心舉辦「HAVE A NICE :DAY 2 YOU-香港站」演唱會，卻遇上蘇拉颱風攪局，陸海空交通大亂，但主辦單位本不打算延期，加上魏如萱回粉絲3字被網友罵翻，緊急關閉留言，使這場演唱會製造不少話題。

蘇拉颱風重創香港，各處屢傳災情，昨（1日）已停班停課，許多旅客都滯留機場動彈不得，有歌迷無法按照計畫飛到香港看魏如萱的演唱會，到她的ig哀號：「我明天要去香港機票被取消了，我要哭了」，釣出魏如萱回覆：「換班機」，引發大批網友反感，湧入留言區批評，目前魏如萱已關閉ig留言功能。

魏如萱要歌迷換班機，遭到網友批評。（圖／ig@魏如萱）

不僅如此，演唱會主辦單位「小金鹿娛樂」的處理方式也引發歌迷反彈，因為他們提出兩套解決方案，言下之意都是不延期演唱會，頂多就是延後一小時舉行，被許多網友抗議，認為應該要換個檔期舉行，不該讓歌迷冒著生命風險出門。

今（2日）稍早，魏如萱演唱會的主辦方終於公布退票退款方式，只要是因為颱風關係未能如期抵港，可在10日前出示相關購票記錄及受颱風影響而交通被取消/延誤之有效證明提出申請。