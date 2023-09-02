博客來祭出99嗨購節，「99特殺區」生活用品99元起。（博客來提供／朱世凱台北傳真）

準備迎接開學，位在捷運淡水站附近的「誠品生活時光淡水英專店」今（2日) 將首次不打烊，舉辦星光電影院及澳洲旅遊生活分享會，邀請民眾逛完夜市也來體驗24小時書店的獨特氛圍。即起至10月3日全台社區創新店「誠品生活時光eslite me-time」也同步推出慶週年活動，回饋會員享購書3本77折優惠，還有科克蘭衛生紙等熱門生活品項獨家優惠，當日單筆滿500元可獲贈50元抵用券。博客來則迎接下半年首波電商大檔，1日至10日祭出「99嗨購節」嚴選超值多入組，最低23折起。

誠品生活時光淡水英專店開幕2個月來書籍銷售占比達近5成，是誠品社區創新店之冠，其中又以人文與文學類書籍、兒童圖書、經典品牌文具最受歡迎。2日接棒誠品「24X24燦爛相傳」計畫變身24小時限定不打烊書店，下午3點「澳式生活旅遊講座」邀請旅遊部落客Judy分享澳洲打工度假與生活經驗、體驗澳式風格午茶；晚間9點「星光電影院」將放映獲得IMDb 8顆星肯定的美國賣座獨立電影《花生醬獵鷹的願望》，跟著主角踏上尋夢之旅，3日上午8點至11點限時再享149元TEA ROOM美式咖啡或豆奶拿鐵Happy Time無限暢飲。即日起周一至周五於誠品生活時光指定店別還可享指定外帶咖啡與飲品買一送一優惠。

博客來10日前祭出「99嗨購節」，特開「歡聚買這更好玩」專區，嚴選超值多入組，最低23折起，同時規畫「99特殺區」限時銅板價搶便宜，包含綜合維他命發泡錠、沖泡飲品等眾多商品都只要99元起。另外鎖定中秋送禮商機，攜手星巴克、微熱山丘、L'OCCITANE歐舒丹、HITACHI 日立等10大品牌，推出「大牌來歡聚」最低6折起。

博客來首度推出LINE官方帳號玩「99好友幸運扭蛋」活動，加入好友可於10天活動期，每日玩一次扭蛋，最高可獲得200元E-Coupon。一系列的好康包含6日前全站單筆消費滿1500元，登記送「檸檬大叔」99元購買券限量1000名；7日至8日逢「會員日」全站結帳滿千再88折，滿2000元再送200元E-Coupon，滿5000元加碼5％OPEN POINT 每人上限500點。10日前，7-11取貨不限金額，登記送CITY CAFÉ大杯冰拿鐵，限量1萬名。