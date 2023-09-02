與國際接軌，台灣科技大學自112學年度起正式落實一學期16星期的修業周數，校方勉勵新生，多參加台灣大學系統的3校校際選課，運用跨校的學習資源，提升自我價值。

台科大表示，台大系統跨校輔系及雙主修為熱門修課選項之一。從112學年度開始，台大、台師大與台科大3校共開放輔系55系、雙主修36系，合計184人次提出申請、80人錄取。校內各處室也進行相關業務報告，讓新生更了解校內的資源與運作。

台科大今年共有1420位大一新生入學，其中包含來自15個國家的外籍學生，校長顏家鈺1日在新生入學指導活動鼓勵學生，把握機會與外籍同學交流，「重點不在於講得好不好」，能溝通最為重要，希望學生鼓起勇氣用英語進行交流，藉著這些訓練成為國際上溝通串接的橋樑，最後成為一位同時具備專業、博雅素養與國際橋接力的π型人才。

顏家鈺也以校訓「精誠」勉勵新生多元學習、追求卓越，進入大學後不只要做研究、學理論，實務技術與精益求精的態度也相當重要，而學校也會盡全力給予適合的指導與磨練，讓學生在學習與生活上都能充實、快樂。

畢業於陽明高中的新生代表陳柏鈞說，高中因興趣有學習程式設計，原本預計朝資工系前進，但參加台科大說明會後，知道有不分系學士班，大一可以選修全校任何科系的課程，大二再依興趣選擇主修科系，因此他想深入了解過後再給自己一次選擇志向的機會。

陳柏鈞提到，期待可以深入電資領域，並結合實作來培養技能。他特別想選修臺大3校系統的課程，且精進外語、維持好成績以利爭取到國外交換學習的機會，「我期許自己能成為一位專業人才，成為一位被社會需要的人。」

就讀台科大建築系的大一新生代表陳思妤表示，原先就讀台東公東高工室內空間設計科，台科大一直以來都是她的目標，她在高職期間參加全國技能競賽展示設計職類獲得金牌，也讓她順利透過技優的方式錄取建築系。

陳思妤指出，雖然建築和室內設計不一樣，但她希望可以在未來4年學習到建築相關的專業知識與業界使用的軟體，也會透過學校資源或其他方式加強語言能力，爭取未來出國交換的機會。