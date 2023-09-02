▲行政院長陳建仁表示，員山子分洪道是台灣水利工程的典範，前瞻相關建設就是要可以防洪又不缺水。針對海葵颱風來襲，陳也呼籲民眾非必要不要出門，確保安全。（行政院提供／徐佑昇新北傳真）

▲員山子分洪道自2005年完成後，共碰到29次豪雨及29次颱風，並做了58次分洪的操作，總分洪的體積達到2.4億萬噸，比整個石門水庫的體積還大，充分達到防洪效果。（徐佑昇攝）

視察員山子分洪道整備 陳建仁：台灣水利專業是各國學習對象

為關心海葵颱風整備情形，行政院長陳建仁2日視察位於新北市瑞芳區的員山子分洪道，並表示台灣的水利工作可圈可點，因為長期受風災侵襲，靠自己不斷精進，也成為各國參訪的對象，而員山子分洪道就是一個範例，可不缺水又防洪。陳並指出本次的防颱整備有比上次更精進，也呼籲民眾若無必要盡量不要外出，一起做好防颱準備。

陳建仁表示，員山子分洪工程對台灣防災防洪扮演重要角色，而基隆河是淡水河水系三大支流之一，共有86公里長，流域面積達490平方公里，沿途流經都是高度開發地區，以往多次風災造成大規模淹水慯害，一旦淹水造成民生傷害相當的大。

陳建仁指出，行政院自從1999年起，開始推動基隆河治理工程，在初期馬上碰到2000年的象神颱風，以及2001年的納莉颱風，當時造成很多人員的傷亡和財產重大的損失。

陳建仁說，行政院當時就決定要做員山子分洪工程，本工程確實扮演很重要的角色。員山子分洪道自2005年完成後，共碰到29次豪雨及29次颱風，並做了58次分洪的操作，總分洪的體積達到2.4億萬噸，比整個石門水庫的體積還大，可見對緩和下游市區的淹水有很大功能。

陳建仁還說，員山子分洪工程就是以好的科學基礎來建設防洪的工作，台灣水利署的水利工程建設在亞洲而言可說是「可圈可點」，很多國家來台灣學習，而員山子分洪工程是台灣最好的水利工程範例。這也是台灣長期受到風災侵襲，不斷自我精進的成果。

陳建仁並呼籲民眾放心，政府的預算，包括前瞻建設裡有很多水環境的建設，目的就是讓大家不缺水又能防洪，這就是政府努力的目標，也感謝經濟部和水利署，還有指揮官內政部長林右昌盤點各縣市的努力，這次防災整備比上一次颱風更加精進。也希望民眾盡量在家不要外出，減少不必要外出活動，讓大家更安全。