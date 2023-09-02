GU全新聯名系列將《遊戲王》不敗經典融入街頭潮流設計風格。（GU提供／朱世凱台北傳真）

旅遊風氣盛行激發民眾外出慾望，走出室外的服裝也講求能凸顯自己個性的裝束。快時尚品牌此時大玩聯名策略，吸引消費者找到屬於個人風格的單品，像是Uniqlo攜手著名當代藝術大師KAWS，推出全新UT系列與KAWS ARTBOOK，外型點綴標誌性設計，9月8日開賣；GU則和《遊戲王》聯名讓粉絲能把喜愛角色穿上身。

Uniqlo本次全新UT系列囊括KAWS標誌性的角色COMPANION和BFF（後者以鮮艷粉紅色呈現）、本次ARTBOOK封面，以及KAWS最為標誌性「XX」圖樣作為設計靈感。全系列UT與休閒上衣包含中性版型成人與童裝，讓每位穿上此系列的粉絲都能沉浸在KAWS的世界中，此外，UNIQLO更為購買ARTBOOK和本次UT系列的消費者推出一系列限量好禮，單筆消費含KAWS ARTBOOK可獲限量單肩包。為慶祝本次合作，UNIQLO精選全球各地的指標性店舖，以本次KAWS主題角色進行外牆窗貼裝飾。

以別名KAWS廣為人知的藝術家Brian Donnelly，對於即將推出的合作系列表示：「我很高興能夠與長期的合作夥伴UNIQLO獨家推出我與《Phaidon Contemporary Artist Series》系列的作品。為了慶祝這次難得的合作機會，我特別設計了這個聯名合作系列，推出多款UT與休閒上衣，將採取限量發售。希望你們會喜歡！」

GU則與經典卡牌遊戲《遊戲王》推全新聯名系列，此次共有11款聯名單品，不到千元即可入手，以大眾熟悉且喜愛的經典圖案作設計，包含千年積木、庫里波及青眼白龍。全系列包含多款印花T恤、休閒上衣、休閒連帽上衣、針織開襟外套及內褲。9月15日起凡於GU網路商店單筆消費滿1000元並含一件《遊戲王》聯名系列商品，即贈一張官方獨家「怪獸之決鬥卡片－庫里波」，全台限量500張。

《遊戲王》卡牌遊戲即將迎來25週年，GU更於此次全新推出「遊戲王25週年紀念禮盒」，內含休閒上衣、連帽上衣等五款聯名單品及一張官方獨家「怪獸之決鬥卡片－青眼卡通龍」，週年限定禮盒售價4490元，全台限量300組。