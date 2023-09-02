海葵颱風逼近台灣，高雄市農業局籲請農民做好防颱準備。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）

海葵颱風逐步逼近台灣，暴風圈很高機率侵襲台灣陸地，高雄市海洋局為防範颱風可能造成的養殖損失，籲請漁民應隨時密切掌握颱風動態並做好防颱整備。農業局也籲請農民做好防颱措施，棗子、木瓜、檸檬、番石榴、香蕉等果樹請加固枝幹條、適度修剪枝條並清除田間殘枝，加強田間排水。

海葵颱風可能帶來豪大雨，沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水，海洋局為防範颱風可能造成的養殖損失，籲請漁友應隨時密切掌握颱風動態並進做好防颱整備。海洋局請漁民應儘早檢修養殖設施做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，且務必巡檢漁電共生及建物太陽能板的結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水。

必要時請於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時因養殖物流失而造成損失，並請視養殖物種做好相關預防措施，防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物，提早做足防汛因應準備。

農業局方面，對於二期水稻進入分蘗盛期，農業局請農友維持田區排水暢通，待植株挺立後再行灌水；其他適逢收穫期的蔬菜及番石榴，紅龍果，香蕉、木瓜及檸檬等果品，已屆採收期請儘速採收。

農業設施應加強固定，如木瓜或正值開花結果期棗園請多加留意。為防範這次颱風，請農民做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。