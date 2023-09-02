任容萱（左）與姊姊Selina久違姊妹單獨旅行。（TVBS提供）

楊謹華（前排左起）、任家萱Selina、陳意涵、林心如、郭雪芙、任容萱（後排右起）、朱軒洋、陳昊森、章廣辰。（TVBS提供）

TVBS《光開門就很忙了》明（2日）播出店長林心如、楊謹華、陳意涵、郭雪芙、章廣辰、陳昊森，幫客人任容萱籌備星空電影院給即將臨盆的Selina驚喜，一起慶祝寶寶小腰果的到來，讓Selina眼淚潰堤。

任容萱藉此趟旅行，除了規劃Selina喜愛的行程之外，還親手準備過去Selina帶家人一起旅行的影片，搭配手寫告白文字，現場所有女成員看見畫面皆哭成一片，非常溫馨。

任容萱剪輯過去幾年Selina帶全家人去威尼斯、羅馬玩的畫面，影片最後搭配感性文字告白：「謝謝妳的愛與付出，這可能是最後1次只屬於我們姊妹倆的小旅行，因為新的小生命腰果要到來啦！從妳宣布的那一刻開始，我們一家人被妳的喜悅與生命緩緩融化，只是我們步調走得比較慢，請原諒我們還來不及跟上妳超前的步伐，但妳要相信我們是最有愛的一家人。」

Selina透露得知懷孕後，迫不及待與家人分享，原本期待大家會很開心聽到這份驚喜，沒想到他們卻是驚嚇比較多，「當下內心有點難過，那陣子還與家人產生疏離感，明明住同棟樓，卻都沒什麼聯絡，直到有次與妹妹電話談心後，才了解他們是擔心大過喜悅」。談起妹妹精心準備台東驚喜，她說：「再也壓抑不住自己的情緒，放聲嚎啕大哭，哭到隔天眼睛還有點睜不開。」

趁著台東旅程，Selina與任家萱還久違一起洗澡、床邊聊天，非常珍惜獨處的姊妹時光，2人也與林心如、陳意涵聊起媽媽經，互相分享懷孕、育兒的經驗與過程。