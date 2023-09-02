根據推估，台灣約有31萬名失智患者。台灣失智症協會今天舉辦「失智者人權之維護與促進」研討會，專家指出，失智不等於放棄生活自立的機會，但社會氛圍導致失智者的職能角色被剝奪，提醒家屬及照護者應以「尊重」和「不放棄」為前提，讓失智者享有更具尊嚴和公平的生活。

台灣大學醫學院職能治療學系副教授、台灣失智症協會理事毛慧芬指出，確診失智不等於依賴，更不等於放棄生活自立的機會，但許多失智者會認為自己能力不如過去，很丟臉所以不願意做，家屬也會擔心失智者做不好而發生危險，因此採取保護措施。

70歲王伯伯因為白內障、青光眼導致視力低弱，3個月前因為經常忘記吃藥、忘記日期和星期，就醫確診為失智症。在職能治療師引導下，王伯伯擬定一套吃藥方案，將藥盒用橡皮筋固定在水壺上，讓他每天早晚拿取水壺時摸到藥盒，就順勢檢查當天該時段藥物是否有吃，每天晚上再請家人更新藥盒。

毛慧芬說，這個策略看似簡單，但需要經過深入評估和討論，首先要尊重失智者也有獨立自主意願和生活參與的想法，須了解個案的目標和職能的重要價值，並考量其心情和情緒，多引導而避免直接給答案，而是引導個案找出他覺得可接受的方法。

毛慧芬說，成功的經驗不用多，但非常重要，不僅增進失智者的自我效能感和自信，也讓家屬了解到個案還有生活自理能力，因此願意更正向鼓勵且放手。她提醒所有失智者、家屬和照護者，應破除刻板印象，不要過早放棄，應有更多機會參與復健和復能，並隨著病程變化逐步調適心理，發揮失智者當下最大潛力。

另外，毛慧芬分享一項國外研究結果，觀察5家機構的交誼廳裡，失智者和工作人員的職能互動情形，其中A機構僅17.2％，遠低於其他機構的4成多；後續檢討發現，A機構因為空間設計和動線關係，工作人員需要很多時間走動，幾乎都著重在醫事和生理任務，而忽略了以人權為本的失智症照護，例如一句簡單的問候「早安」。

毛慧芬提醒，機構照護的對象是人，而非工作任務，不僅要檢討軟硬體環境如何讓失智住民有更好的參與機會；當失智住民失去部分功能時，是否也能維持自主？應了解其想法，提供參與自主決定的機會及共享決策。

毛慧芬提到，機構不應排除不同嚴重程度、伴隨其他疾病者，應讓所有失智者獲得公平對待。王伯伯就是一例，因為有失智症合併精神行為症狀（BPSD）以及低視能，曾經遭長照C據點拒絕。

「政府投入大量資源設置各式據點，為何常有失智者和照顧者覺得無處可去？」毛慧芬反問，台灣約有7000個長照據點，其中535個是失智據點，但國內失智症確診者超過20萬人，這樣的數字足夠嗎？希望政府思考兩大方向，一是設置更多的失智據點，二是提升一般長照據點對於失智者的敏感度和友善度。