國4東向潭子系統出口大貨車翻覆！1人命危送醫搶救 14:182023/09/02 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國4東向潭子系統出口今（2）日下午1時08分發生車禍事故！1輛大貨行經出口轉彎處時不慎翻覆，整輛車橫躺佔據匝道，車上2人受困，警消獲報後趕抵現場，其中一人救出後命危送醫，另一人則狀況不明，現場造成車流嚴重回堵，詳細車禍原因國道警察局正進行釐清。 參考美海豹部隊 ！軍備局再編 1.3億元研製「國軍鋼鐵人」系統 助車電產業搶AI商機 ARTC滿足整車一站式驗證 MG ZS車系全球最高規格在台灣 首批300台這時起陸續交車 #潭子 #國4 #東向 #系統 #命危送醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 空中交管系統故障上千班機取消！英航班大亂恢復還要數日 15:432023/08/30 國際 國4潭子段大貨車「橫躺匝道」 1人無生命跡象 同事卡車內 14:422023/09/02 社會 北捷劍潭站列車冒濃煙 乘客聞燒焦味驚逃 600人換車 10:112023/08/30 生活 家登強化半導體供應鏈韌性 組在地大聯盟服務全球客戶 12:432023/08/31 財經 中華MG ZS上市汰舊換新價不到70萬 超規滿配Level 2智慧駕駛＋大天窗 15:532023/08/31 財經 臺灣企銀「Hokii樹衛時代」2萬人響應 祭優惠拚保育 23:532023/09/01 財經 國泰證APP當機 金管會開罰證券、期貨210萬元 15:302023/09/01 財經 MG銷售衝鋒 中華車總座：明年力拚2萬輛 17:462023/08/31 財經 豐田系統故障影響上萬車量產 預計8／30晚全面恢復 15:432023/08/30 國際 《汽車股》和泰商用車推iTRAQ車聯管理系統 3車款先搭載 17:392023/09/01 財經 從連年虧損到營運雙成長 老牌電腦廠重生搶搭AI列車 05:002023/09/02 財經 永虹1日與歐洲蘇威集團（Solvay）簽署戰略合作協議書 18:242023/09/01 財經 美NHTSA坦言憂慮 將調查特斯拉自動輔助駕駛系統 23:352023/08/30 財經 今皓擬斥1.2億元收購勤天 切入車用AI領域 20:092023/08/30 財經 泰偉電子內線交易案 投保中心受理投資人求償登記 18:362023/08/30 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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