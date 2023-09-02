國4東向潭子系統出口今（2）日下午1時08分發生車禍事故！1輛大貨行經出口轉彎處時不慎翻覆，整輛車橫躺佔據匝道，車上2人受困，警消獲報後趕抵現場，其中一人救出後命危送醫，另一人則狀況不明，現場造成車流嚴重回堵，詳細車禍原因國道警察局正進行釐清。