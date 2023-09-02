由首爾設計財團主辦的Seoul Light燈光秀邁入第5年，今年起加開秋季場，除與數位藝術家席瓦利合作最新作品，也將巡迴38國的「極光」帶到首爾。

Seoul Light今年增開秋季場，每晚放映法國藝術家席瓦利作品。

2023年秋季Seoul Light於8月31日至9月10日在東大門設計廣場（DDP）登場，每晚8至10時於廣場牆面投放法國藝術家席瓦利（Miguel Chevalier）以四季為主題設計的Digital Nature作品。

席瓦利擅長以電腦程式作為藝術表現方式，曾利用虛擬實境及光影等多種數位方式創作。他在8月31日開幕記者會上表示，這次作品除了過去在歐洲體驗的四季風光，也從四季分明的韓國自然中得到許多靈感，首次嘗試透過AI處理影像資料，以非現實的色彩與質感呈現。

席瓦利也提到，由被稱為「曲線女王」的英國建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計的DDP流線型牆面與他設計的光影作品相得益彰。

Seoul Light往年皆在冬季舉辦，今年起加開秋季場，活動期間也將展出KIA國際設計中心的Opposites United-Internal journey of Communication與瑞士藝術家阿契爾（Dan Acher）與LG OLED合作的Borealis DDP Dan Acher X LG OLED作品。

阿契爾透過煙霧搭配雷射燈光，重現只有在特定地區才能看見的極光景象，希望激起人們對環境問題重視，他說，透過科技，人們可在自然極光不會出現的地方也看到類似美景、體會看到極光時的感受，「但最終的問題是，科技究竟能否取代我們從自然中得到的一切所需」。

除室外的展演作品，DDP室內展廳同期也舉辦多樣展覽，包括韓國人氣團體BTS在葛萊美音樂獎上表演時穿著的舞台服裝展等，首爾設計財團表示，希望藉由擴大舉辦Seoul Light，吸引全世界藝術創作者來韓交流，展出更多獨創作品。