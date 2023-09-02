彰化縣長王惠美（右二）祈求讓所有人都能在主耶穌的看顧下喜樂滿滿。（民眾提供／孫英哲彰化報導）

多個教會共同舉辦的首屆彰化祈禱早餐會今天登場，除彰化縣長王惠美及彰化市長林世賢等藍綠陣營各自率領團隊參與外，近來因總統大選支持人選不同調而引發外界關注的立委謝衣鳯、議長謝典林姊弟也同場，格外引人注目。

這場祈禱早餐會在彰基國際培訓中心信望愛廳舉辦，參與的教會及團體包括梅鑒霧紀念教會、彰化主恩靈糧堂、福興靈糧堂、天主教全國傳協會、向陽長老教會、花壇靈糧堂、彰化總鐸區、音樂河協會等。

彰化主恩靈糧堂牧師章世哲帶領敬拜團詩歌，為活動揭開序幕，並從執政掌權者、彰化縣命定、台灣、關懷弱勢團體等4方面，為彰化與台灣祝福。

牧師劉永行表示，首屆城市祈禱早餐會就如同這次主題「恩典彰顯，榮耀無限」，讓彰化在上帝的賜福及護庇下，更加平安、和樂、繁榮。

這場祈禱早餐會也出現十分難得的藍綠大融合場面，國民黨彰化縣長王惠美、民進黨彰化市長林世賢，以及藍綠陣營的立委、縣議員等民代，不分黨派踴躍出席，先前因支持不同的總統參選人而傳聞姊弟不合的立委謝衣鳯與其議長胞弟謝典林也同場現身。

彰化縣長王惠美指出，她祈求國泰民安、風調雨順，兩岸無戰爭，讓所有人都能在主耶穌的看顧下喜樂滿滿、平安順遂。看到這次的祈禱早餐會，現場有滿滿的喜樂，感謝神職人員在疫情期間的付出，陪伴大家度過疫情，感謝教會的用心與關懷，讓彰化鄉親分享主耶穌的愛與恩典。