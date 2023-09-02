因應海葵颱風可能帶來強風及豪雨，新竹科學園區管理局2日上午成立應變中心，指示各組室及所屬園區包括新竹、宜蘭、龍潭、竹南、銅鑼及生醫園區，對防颱各項工作要確實做好準備。
竹科管理局指出，中央氣象局已發布海上颱風警報，依颱風潛勢預測指出，其暴風圈範圍即將影響台灣本島，應嚴防強風豪雨。針對颱風來襲，管理局已事先實施下水道疏通、入水口之清理、路樹固定及池體水位調降等防颱措施，並備妥沙包、抽水機、鏈鋸及貨車等救災應變設備，及人員隨時待命。另已與台電公司、自來水公司相關人員保持聯繫，以確保園區水電可正常供應。
管理局也呼籲園區各住戶及廠商應做好相關防颱準備並先行儲水，並盡量避免將車輛停靠於行道樹邊，以免因樹倒遭致損壞，另如有工地要特別注意施工架固定及排水疏通。
在海葵颱風救災及復建應變中心成立期間，園區內廠商如有任何災情通報或需請求支援，請電竹科24小時緊急通報專線(03)577-6666。
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