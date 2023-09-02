日本上月開始將福島第一核電廠的「核處理水」排放入海。日媒報導，中國8月31日通知世界貿易組織（WTO）對日祭出進口禁令。日本外務省9月1日以聲明駁斥中國駐日大使館的批評。

日本8月24日開始將存放在福島第一核電廠內的「核處理水」排放入海，中國隨即對日本水產品祭出進口禁令。

日本讀賣新聞報導，中國在給WTO的通知中，似乎表達了無意回應日方要求立即撤銷進口禁令的意思。

中國政府在通知中表示，這是為了有效保護民眾生命及健康、完全抑止風險的「緊急措施」，並主張「（排放核處理水入海）將為民眾健康與食物安全帶來無法控管的風險」。

根據WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（sanitary and phytosanitary, SPS）協定，成員國採取將對他國貿易帶來顯著影響的措施時，必須通知加盟國；日方計劃在SPS委員會會議等場域反駁中國的主張。

另一方面，中國駐日大使館官網公布了大使吳江浩8月28日與日本外務次官岡野正敬會面時提出的主張，吳江浩批評日方排放「核處理水」，並就數項議題質問日方。

日本外務省隨後發布聲明反駁中方。對於吳江浩所稱「其他國家未參與國際原子能總署（IAEA）的監測」，外務省表示：「美國、法國、瑞士及韓國的分析機構都有參與，具國際性及客觀性。」（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120902