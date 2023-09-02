歌迷到平溪放天燈祈求工藤靜香演出順利。（摘自工藤靜香IG）

飯店精心為工藤靜香準備迎賓禮。（台北遠東香格里拉提供）

日本全能女神工藤靜香今（2日）晚間在國父紀念館大會堂舉辦「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」演唱會，由於台灣是她今年唯一一場海外演出，粉絲除了買票支持外，還前往平溪放天燈為偶像祈福，工藤靜香也誠意十足地帶來樂團，更是在昨中午便已抵台，專心在下塌酒店做準備。

工藤靜香昨到飯店後就沒有出門，晚餐也只外帶了鼎泰豐的紅燒牛肉麵、絲瓜蝦仁小籠包、冷筍、糖醋排骨等回去享用。而下榻台北遠東香格里拉飯店除了為了迎接女神前來，精心送上了特製的牛軋糖馬卡龍、蛋黃酥、三明治等美食外，還有象徵「演藝生涯永遠屹立不搖」的紫色永生花，主辦單位Welcome Music也準備了12年發酵檸檬替她護嗓，令工藤靜香非常開心，還特地拍照留念並上傳到IG限時動態。

現場還有零星票券可供購買，另外還將販售包括T恤、毛巾、收納包、飲料提袋、攜帶型玻璃泡茶杯等5項「台北演唱會原創商品」，全部都是工藤靜香為了台北場繪製的限定版畫系列，此外還會有部分日本巡迴演唱會商品，加上最新單曲《勇者之旗》、35週年紀念自我翻唱選輯《感受》等影音產品，更多相關詳情可洽主辦單位Welcome Music官方臉書、IG。