洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）2日轟出個人生涯第250支全壘打，改寫大聯盟史上最快達陣的紀錄（810場例行賽），加上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、勒馬修（DJ LeMahieu）、菜鳥多明格茲（Jasson Domínguez）共襄盛舉，終場6比2戰勝太空人。

太空人先發投手韋藍德（Justin Verlander）追平個人本季單場最多失分，挨了4發全壘打，6局失6分吞下敗投（10勝7敗）。韋藍德也算洋基的老對頭了，首局勒馬修抓住他的快速球，揮成首打席全壘打。後面多明格茲更是在大聯盟生涯首打席、首度出棒就轟出全壘打！

多明格茲透過翻譯表示，他的夢想實現了，很高興在大聯盟有個好的開始。多明格茲擔任中外野手，他來自多明尼加，未上大聯盟之前就因為強大的打擊火力被稱為「火星人」。

韋藍德自己也投得很差，第3局被史坦頓撈中曲球，飛行距離433呎的兇猛全壘打，撞到觀眾席後方的窗戶。第5局韋藍德用滑球對付賈吉，卻又被狠狠轟到左外野看台上方，賈吉本季第30轟，生涯第250轟。對於改寫聯盟紀錄，賈吉說：「感覺很棒，而且這場贏球感覺更棒。」洋基菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）也是大聯盟首秀，第2局從韋藍德手裡敲出生涯首安，只能說韋藍德今天讓洋基球員很開心。