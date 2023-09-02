台灣地狹人稠，每到假日觀光景點就會擠滿人潮，不過有網友直言，在台灣旅遊就是上山下海，不然就是逛夜市、老街、百貨公司或參觀博物館，「都差不多的感覺，沒什麼特色。」大多網友都認為，台灣領土面積小，「風景很多樣化了，但是老街都一個樣」；也有網友點名其他國家，「歐洲大多國家也看不出差別」、「日本也差不多」。

一名網友在批踢踢發文指出，在台灣旅遊，郊外的話就是去山上或海邊，「每個地方景色都差不多，就是一堆山跟海」；不然就是去農場、牧場，或是看日出、夜景。

原PO直指市區更沒什麼好玩的，不是逛百貨公司就是博物館，文創園區的東西也大同小異；再來就是逛夜市或老街，「賣的東西都差不多，沒什麼特色。」他認為，好像沒什麼特別厲害、必去的地方，好奇網友是否有同感。

許多網友認為，台灣景點都差不多的主因是領土面積小，「台灣就這麼小，哪裡都差不多」、「以台灣這麼小來說，風景已經很多樣化了」、「台灣就這麼大，大概只有風景差異，老街都一個樣。」

也有網友點名其他國家，「歐洲大多國家也看不出差別」、「不騙你，歐洲更像」、「日本也都差不多」、「我去日本也覺得都在看神社」。

另有網友直言「都市是真的沒特色，鄉村或自然景觀的話，只能說你玩得不夠深入」、「不是台灣的景點少，是你這個人狹隘了」、「如果你只是上車睡覺、下車尿尿，那還真的是差不多！」