曾找來藝人小S代言的台灣知名女裝品牌「iROO」遭人檢舉，指其所生產之「繽紛衣」號稱防曬係數達UPF50＋數據造假。台北地檢署去年10月4日指揮調查局北機站，搜索約談創辦人劉本謙，依《刑法》加重詐欺罪諭知劉300萬元交保候傳。台北地檢署抽取品牌其中10件繽紛衣送驗，從中發現半數以上樣品並未達標，偵結後昨（1）日依加重詐欺罪起訴劉男，並建請法院沒收不法所得498萬7800元。

「iROO」由劉本謙於1999年成立，曾請來知名藝人小S代言，但iROO去年推出新品「繽紛衣」標榜防曬係數達到UPF50＋。調查局事後接獲檢舉，指出該衣防曬係數標示不實，欺騙消費者。

另，檢調懷疑該公司先前增資時還涉嫌驗資不實，去年搜索約談公司負責人劉本謙、劉姓股東、以及李姓設計師3人，諭令劉本謙300萬元交保；劉姓股東諭令10萬交保，李姓設計師則無保請回。

根據依洛公司當時回應，他們合理懷疑此事是茂晴公司林姓董事長挾怨報復，試圖操作輿論影響依洛公司商譽及負責人名譽。依洛公司一向秉持誠信原則，公司產品出品前均會依照研產流程進行檢驗，並有檢測報告可供參考。

依洛公司昨（1）日發佈聲明稿。（照片 / 依洛公司提供）

依洛公司昨（1）日鄭重發佈聲明稿，表示依洛一向秉持企業誠信經營為最高原則，去年因防疫繽紛衣商品，品管疏失造成部份防曬係數不足之商品流入市場，經配合新北市政府消保官指示下，已於2022年12月31日前完成會員權益換貨程序。

依洛公司主張，關於檢察官不察，起訴書中並未清楚交代，在欠缺行為人主觀犯罪故意，查無任何被害人，以及公益商品並無不法所得之情況下，以內部控管過失為由，率行起訴依洛公司負責人，依洛公司甚表遺憾，將在法院審理程序中，積極捍衛品牌商譽及負責人名譽到底。