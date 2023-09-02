俄羅斯今天將受人尊敬的記者、諾貝爾和平獎共同得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）列入外國代理人名單，有關當局通常使用這個標籤來壓制批評人士。

穆拉托夫是俄羅斯主要獨立媒體「新報」（Novaya Gazeta）總編輯，他在2021年共同獲得諾貝爾和平獎。穆拉托夫與新報因為經常發布批評克里姆林宮的調查報導，在海外聲譽卓著。

穆拉托夫之後還拍賣他的諾貝爾獎牌，稱1億350萬美元（約新台幣33億元）的收益將用來資助烏克蘭難民兒童。

法新社報導，俄羅斯將穆拉托夫列為外國代理人，是俄羅斯更廣泛打壓受尊敬公民社會機構的行動一環。自2022年2月揮軍攻擊烏克蘭後，莫斯科加強祭出措施剷除異己。

俄羅斯司法部說明做此決定的理由時表示，穆拉托夫「使用外國平台傳播意見，目的是讓大家對俄羅斯外交與國內政策形成負面態度」，同時指控穆拉托夫編撰與散布其他外國代理人的內容。

新報網站提到：「有什麼好評論的？如需評論，請聯繫司法部。」又說外國代理人名單現在包括674名「值得尊敬」的人與組織。

這個標籤讓人想起蘇聯時代的「人民公敵」一詞，會施加嚴苛的行政限制並要求公開資金來源，也強制外國代理人在所有出版物上附上標籤，包括在社群媒體的發文，使得外國代理人與分享內容的人可能遭罰重金。

列為外國代理人是克里姆林宮用來讓批評人士噤聲一系列立法的一部分，其中包括更嚴苛的「不受歡迎組織」標籤。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1120902