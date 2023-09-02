時尚媽咪Melody（殷悅，本名：劉恭顯）今年7月宣布與富商丈夫吳育奇離婚，17年婚姻畫上句點，縱使兩人離婚存有許多爭議，Melody日前仍飛到大陸參加離婚實境秀《再見愛人》，今(2日)節目一段預告曝光，Melody被問現在都吃軟桃子還是硬桃子？她露出燦笑說自己現在什麼都可以吃，掌握住生活裡愛自己的自主權，可見恢復單身的愉快心情。

近日，Melody上《再見愛人》的預告曝光，可見孫怡問她現在喜歡吃軟的還是硬的水蜜桃？Melody開心撥頭髮說：「Well, You know. 我現在什麼桃子都可以吃」，旁人則拍手為她開心，網友也回應：「Melody 真的好喜歡」、「Melody什麼時候離的婚啊？恭喜」、「他叫我刷馬桶欸康永哥」、「There is no kiss, there is no hug. 這個人就不見了」、「樓裡的都是我康熙來了大學的同學」。

Melody過去常在節目中分享當人母、人妻的複雜心情，先前她曾在目《11點熱炒店》分享雖然是家中女主人，卻忙著照顧老公、孩子，無暇管自己，某次暑假她從大賣場買回兩箱美國水蜜桃，女兒喜歡吃比較軟、比較熟的，老公卻放話只吃脆的、硬的，當天她搬水蜜桃回家已經累到不行，半夜才想起家人的喜好驚醒。

Melody說，那天半夜她就在廚房裡忙著分類水蜜桃，怕老公、女兒不開心，邊翻水果邊掉眼淚，想著自己到底是誰，為什麼沒有人問過她喜歡吃硬的還是軟的？若是壞掉、爛掉了，身為媽媽的她還會自己默默吃掉，一句話道盡家庭主婦的悲哀。