時尚媽咪Melody(殷悅,本名:劉恭顯)今年7月宣布與富商丈夫吳育奇離婚,17年婚姻畫上句點,縱使兩人離婚存有許多爭議,Melody日前仍飛到大陸參加離婚實境秀《再見愛人》,今(2日)節目一段預告曝光,Melody被問現在都吃軟桃子還是硬桃子?她露出燦笑說自己現在什麼都可以吃,掌握住生活裡愛自己的自主權,可見恢復單身的愉快心情。

近日,Melody上《再見愛人》的預告曝光,可見孫怡問她現在喜歡吃軟的還是硬的水蜜桃?Melody開心撥頭髮說:「Well, You know. 我現在什麼桃子都可以吃」,旁人則拍手為她開心,網友也回應:「Melody 真的好喜歡」、「Melody什麼時候離的婚啊?恭喜」、「他叫我刷馬桶欸康永哥」、「There is no kiss, there is no hug. 這個人就不見了」、「樓裡的都是我康熙來了大學的同學」。

Melody過去常在節目中分享當人母、人妻的複雜心情,先前她曾在目《11點熱炒店》分享雖然是家中女主人,卻忙著照顧老公、孩子,無暇管自己,某次暑假她從大賣場買回兩箱美國水蜜桃,女兒喜歡吃比較軟、比較熟的,老公卻放話只吃脆的、硬的,當天她搬水蜜桃回家已經累到不行,半夜才想起家人的喜好驚醒。

Melody說,那天半夜她就在廚房裡忙著分類水蜜桃,怕老公、女兒不開心,邊翻水果邊掉眼淚,想著自己到底是誰,為什麼沒有人問過她喜歡吃硬的還是軟的?若是壞掉、爛掉了,身為媽媽的她還會自己默默吃掉,一句話道盡家庭主婦的悲哀。