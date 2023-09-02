2024總統大選目前呈現「四腳督」態勢，在野是否合作備受關注。國民黨立委林為洲今(2日)在臉書指出，「共推總統人選，無可操作性，就順其自然吧」。對此有網友則是留言表示「委員所言甚是！先做好自己，在野互相攻擊只是削弱彼此」、「侯繼續做好市政，別想太多，在野自然容易整合」。

林為洲在臉書談到，國民黨該做的是包含提出有感政策，如取消巴氏量表、繼續揭弊，包含綠能、前瞻、論文、巴西蛋...，以及擴大網路傳播聲量。有網友則是在該篇貼文底下表示「這些政策絕我覺得大數的年輕人都無感」、「不要理郭了，回歸選戰主軸打弊才是正道」、「高虹安案宣判完再看看吧！民眾黨還有雲林黨部事件，這些事情人民會挺嗎？」「司法改革，跟經濟改革，請儘速提出有效辦法，拜託」。

至於國民黨主席朱立倫今出席活動被問到整合進度，他先說，只要有見面就是好事，最重要小我小一點，大我大一點，只有自我會走不出大局。他也透露，每天都有新進度，每天都有一些結果，總之大家多表達善意，希望大家在野陣營都能整合，愈單純愈好，不要做任何親痛仇快的事。