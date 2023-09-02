台北市長蔣萬安2日表示，這次颱風海葵來襲，北市會用分階段關水門的作業方式，主要是考量各水門的地形與地勢，以及是否處於低窪地區。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

颱風海葵來襲，台北市長蔣萬安2日下午前往民權大橋視察工程疏散的情況，並於會中接受簡短訪問。被問到此次颱風侵台，台北市分階段階段進行水門「只出不進」規範一事，蔣萬安解釋，主要是因為地形與地勢，優先選擇低窪地區的水門開始實施，也會視情況進行第二、三階段的水門關閉作業。

因應颱風來襲，台北市連接內湖區及松山區的重要道路民權大橋，因為長期使用造成路面顛頗，目前在進行改建工程。而因為颱風海葵來襲的緣故，現場工程也正在將機具及施工設施逐一撤離，以免受到颱風影響而導致危害。台北市長蔣萬安下午也前往施工現場視察，並囑咐新工處一定要妥善處理。

而針對1日下午開始就進行第一階段的水門、疏散門「指出不進」作業，今日則是上午8時啟動第二階段、下午4時啟動「全市水門關閉」，蔣萬安則表示，會分階段主要是因為地形、地勢的關係，先從低窪地區的水門開始，每次實施都要考量到地形地勢，河川潮汐等各項因素，所以這次分多個階段進行。

至於關閉水門的時間與新北市不同調，蔣萬安也解釋，雙北的地形地勢、水門的數目，以及每個水門受到潮汐的影響都有不同，所以台北市就會依照各自的情況來實施。

水利處也於2日下午宣布，雖然海葵颱風未來路徑逐漸南偏，但路徑之不確定性仍高，考量適逢年度大潮及上游水庫仍滿水位，隨時有調節性放水可能，台北市將於16時起執行全市疏散門及越堤坡道「關閉」作業，請市民朋友遠離河川區域，以確保生命財產安全。