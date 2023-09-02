彰化縣線西鄉塭仔漁港因大潮海水倒灌，漁港的魚市場出現積水狀況。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣線西鄉塭仔漁港魚市場受年度大潮影響，在海水倒灌下發生積水狀況，魚販紛紛把貨攤架高避水，哀嘆生意大受影響。不少民眾涉水採購漁獲，笑說感覺像在水都威尼斯，也像置身泰國水上市場。

彰化縣議員賴清美今天再度到塭仔漁港關心海水倒灌的狀況，近午海水開始淹上魚市場，所有攤位都受到影響，隨著水越積多，裝滿漁貨的保麗龍整箱漂走，魚販就算加高貨架，也因為海水不斷漫進來， 因此重心不穩而崩塌，導致整箱花枝漁獲都飄浮在水上面。

「水上塭仔港！」魚販說，這次大潮預計會造成魚市場淹水3天，今天因為潮汐比昨天稍微高，積水情況更為嚴重，整座魚市場幾乎全泡在水中，生意也因此大受影響， 以前假日1天賣3萬是基本的，今天到中午才賣了約3千元的漁貨，真的很慘。

今天雖仍有不少遊客前來採買，但多數遊客都站在高處觀望，只有少數遊客脫下鞋子，捲起褲管，涉水在魚市場內選購漁貨。

遊客說，有點像在水都威尼斯，更像在泰國水上市場，在買魚時，腳邊還有魚游來游去，還真是有趣。