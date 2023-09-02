37歲女星王晴拍攝多部八點檔打開知名度，因為外型亮麗，有「本土劇林志玲」的封號。今（2日）她突公開13年前的舊照，坦言「後悔十年前雙眼皮縫太高」，引起熱議。

王晴的外婆是二分之一白俄羅斯混血美女，擁有白皮膚和淺咖啡色的瞳孔，所以王晴遺傳到媽媽那邊的血統，五官精緻、長得漂亮，來台念大學時就拍過廣告，奠定未來走演藝圈的路。今（2日）王晴在社群平台上傳13年前拍短片的截圖，坦言：「蠻後悔十年前雙眼皮縫太高，大家都說我那時候是初戀臉」，並以過來人的身分呼籲大家不要亂打玻尿酸，因為過去的審美觀跟現在不同，「我那時候還比較像校花臉。」

照片中，王晴的眼皮偏內雙，其他部位都跟現在一樣立體、精緻，臉也小小的，看起來清新脫俗、仙氣滿滿，與現在較為美艷的長相略不同，王晴忍不住提醒大家：「最自然有特色的，才是最美的你。」

女星林妍柔看到王晴未整容的清純照，感到驚艷不已，留言哀求：「可不可以變回去，太美了太太太太太太太美了」，王晴回應：「我也想啊，可是現在覺得老了，這個意思就說千萬不要輕易動手術，好嗎？而且重點年輕的時候臉就是最緊沒辦法呀。」其他網友則表示：「以前真的好看」、「真的自然就是美」、「戀愛了啦」、「那時候很清純耶」，還有一名網友覺得她那時有陳意涵的神韻，王晴則回覆：「沒有她眼睛這麼大」。