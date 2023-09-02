蛋價評議委員會上周開會，決定本周蛋價暫時凍漲，視開學後的需求後再決定價格是否要調整，本周受到颱風等影響，讓民眾購買雞蛋意願增加，據悉，預估每公斤調整2元至3元機率高，但仍要待明天中午做最後拍板。
今年6月蛋價自蛋荒以來首次調降，目前產地價維持在40.5元及批發價50元水準，但隨著開學等影響，讓雞蛋需求大增，蛋農也多次表示，為反映成本應適度調整蛋價，而上周開會時決議待開學後視需求而定。
「明天中午宣布」，台北市蛋商公會理事長林天來表示，尤其目前通貨膨脹、菜價高漲，讓民眾購買雞蛋意願增加。
蛋價評議委員會上周開會，決定本周蛋價暫時凍漲，視開學後的需求後再決定價格是否要調整，本周受到颱風等影響，讓民眾購買雞蛋意願增加，據悉，預估每公斤調整2元至3元機率高，但仍要待明天中午做最後拍板。
今年6月蛋價自蛋荒以來首次調降，目前產地價維持在40.5元及批發價50元水準，但隨著開學等影響，讓雞蛋需求大增，蛋農也多次表示，為反映成本應適度調整蛋價，而上周開會時決議待開學後視需求而定。
「明天中午宣布」，台北市蛋商公會理事長林天來表示，尤其目前通貨膨脹、菜價高漲，讓民眾購買雞蛋意願增加。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。