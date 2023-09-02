苗栗縣公館鄉中義村金色三寶中的芋頭已接近產期。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉中義村金色三寶中的芋頭是用姐妹泉灌溉長成的。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉中義村姐妹泉灌溉周邊芋頭等農作。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦回味傳統擠福菜的樂趣。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉中義村向來以甘洌冷泉「姐妹泉」以及日據時代進貢日本天皇的「獻榖米」聞名全縣，近年生產的農作物包括傳統的福菜、芋頭加上現代人人都可享用的獻榖米，成為中義金三寶，苗栗縣長鍾東錦及苗栗市長邱鎮軍2日特別為三寶作宣傳，歡迎全國遊客同來公館一覽客庄風情，享用純淨無汙染的客庄農產。

公館鄉中義社區農作物向來以獻穀米、福菜、芋頭為主要產品，「白金」是獻穀米、「黃金」則福菜、「黑金」是芋頭，也就是金色三寶的由來，為了向各地民眾推銷黃金三寶，2日在中義村姊妹泉生態園區廣場舉辦了「金色三寶推廣活動」。

根據公館鄉農會及苗栗農改場的考證，日據時代的「獻穀米」因產自苗栗縣公館鄉中義村的「獻穀田」而得名。日據時代昭和13年（1938年），公館鄉中義村林益貞的農田，獲日本政府選定為「獻穀田」。代表林益貞所生產的米將成為專供日本天皇食用的貢米。在日本政府嚴格的勘查下，公館鄉的「獻穀田」因擁有潔淨清澈的姊妹泉水灌溉、肥沃的砂質土壤、全程人力耕作、不施肥，無農藥、一年一期栽採、米粒充實飽滿……等條件而雀屏中選。在當時，如此優質的米只有日本天皇能夠享用，一般百姓皆無法獲准食用。

公館鄉獻穀田經苗栗農改場輔導與公館農會的用心維護下，不僅仍保留優質的水源與環境，更在不斷精進的技術下，讓這個優質的稻米也能讓國人享用，想吃日皇御選的好米不用出國，在苗栗公館鄉就有。

鍾東錦強調，公館鄉的黃金三寶獻穀米、福菜、芋頭，不論在樣式、品質都在水準之上，歡迎各地遊客在秋高氣爽的9月周末，來體驗公館客庄的慢活步調，一覽無際的翠綠芋頭田和蔬菜田，細細地感受在地農村社區的自然與美好，深入品嘗金色三寶的魅力。