一名28歲男子每次與女友激情時，總是太早射精而很快結束，經求助泌尿科醫師得知，原來男子是因為太久沒有交女友，導致性愛時太興奮而無法控制。醫師表示，這是屬於情境性的早洩，是後天性早洩的一種，需要一些時間學習、適應，再加上一些鎮定的藥物，即可獲得改善，並不難治療。

收治上述男子的衛福部樂生療養院泌尿科醫師李信毅表示，早洩的定義為，陰莖進入陰道到射精的時間為3分鐘以下。早洩主要可區分為「後天性」與「終身性」。

他表示，後天性早洩可能因心理或生理問題而產生，心理方面包括壓力、心理疾病或人際關係等問題，引起患者的焦慮情緒；生理方面則包括攝護腺發炎、甲狀腺功能亢進、睡眠品質差、代謝綜合症候群、缺乏運動與荷爾蒙不平衡等也會造成。因此，治療後天性早洩的主要重點，是先處理患者的原發性疾病。

但李信毅坦言，治療上真正有難度的是「終身性早洩」，這也是使病患除了尷尬之外，不願與醫師討論的原因。終身性早洩的治療，除了行為治療（包括骨盆底肌運動、使用保險套、暫停擠壓技術）以外，藥物治療也是必要的。

他表示，由於健保不給付早洩等性功能障礙的藥物，已經許可的藥物包括口服必利勁或是局部噴霧劑賦久勁，單價較高。其他許多藥物的效果也不錯，但均為標籤外適應症，所以要與醫師充分討論可能的藥物副作用，並密切追蹤，才能達到最佳療效。