英國王室黛安娜王妃逝世至今過了26年，依然受到許多粉絲愛戴，即將上映的紀錄片《你所不知道的黛安娜》（Diana: The Rest of Her Story，暫譯）將公開過去未曾曝光的錄音檔，黛妃談及她與查爾斯殘破的婚姻、她的心理健康問題，甚至揭露查爾斯曾經因為次子哈利不是女孩，而感到「大失所望」。

黛安娜王妃生前向傳記作家透露自己的王室生活，相關錄音檔將在紀錄片中首次公開。

根據《紐約郵報》報導，黛安娜王妃生前向知名傳記作家莫頓（Andrew Morton）透露自己的王室生活，這些錄音檔成為1992年發行的《黛安娜傳》（Diana: Her True Story）基礎，並將在即將上映的紀錄片中首次公開。

美國晨間新聞節目「早安美國」昨（1）日播放了部分內容，其中一段錄音中，當時仍是王位繼承人的查爾斯王子發現第2個孩子不是女孩後，曾經難掩失望之情，向黛妃的繼母訴苦。

黛安娜嫁入王室隔年，迎來長子威廉；再隔2年，次子哈利誕生，並一度因為「不是女孩」而遭查爾斯嫌棄。（資料照／美聯社）

「我丈夫不怎麼跟媽咪說話，」黛妃說，「但是因為哈利受洗，查爾斯走到她面前說『我們好失望，當初還以為他會是個女孩。』」沒想到這番抱怨竟惹來黛妃繼母一陣痛罵：「你應該知道，擁有一個正常的孩子是多麼幸運的事。」

黛妃說，從此之後，查爾斯便不再跟她的繼母往來，「每次他說話、對方回嘴時，他就會這麼做。」

黛安娜王妃與年僅3歲的哈利王子，攝於西班牙馬約卡島（Majorca）。（資料照／美聯社）

除了查爾斯不滿次子的性別，黛安娜也提到兩人關係上的差距：「這（婚姻）太成熟了。我，黛安娜，只是一個幼兒園老師，這整件事都太荒謬了。」

查爾斯和黛安娜於1981年結婚，婚姻只維持了15年，就因為雙方各自出軌而宣告破裂。據悉，黛妃發現查爾斯不忠後不幸罹患厭食症，也開始產生自我懷疑。她的舞蹈老師艾倫（Anne Allan）過去受訪時表示：「她愛查爾斯，沒錯，但查爾斯愛的是另一個女人。」