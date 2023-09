英國王室黛安娜王妃逝世至今過了26年,依然受到許多粉絲愛戴,即將上映的紀錄片《你所不知道的黛安娜》(Diana: The Rest of Her Story,暫譯)將公開過去未曾曝光的錄音檔,黛妃談及她與查爾斯殘破的婚姻、她的心理健康問題,甚至揭露查爾斯曾經因為次子哈利不是女孩,而感到「大失所望」。

黛安娜王妃生前向傳記作家透露自己的王室生活,相關錄音檔將在紀錄片中首次公開。

根據《紐約郵報》報導,黛安娜王妃生前向知名傳記作家莫頓(Andrew Morton)透露自己的王室生活,這些錄音檔成為1992年發行的《黛安娜傳》(Diana: Her True Story)基礎,並將在即將上映的紀錄片中首次公開。

美國晨間新聞節目「早安美國」昨(1)日播放了部分內容,其中一段錄音中,當時仍是王位繼承人的查爾斯王子發現第2個孩子不是女孩後,曾經難掩失望之情,向黛妃的繼母訴苦。

黛安娜嫁入王室隔年,迎來長子威廉;再隔2年,次子哈利誕生,並一度因為「不是女孩」而遭查爾斯嫌棄。(資料照/美聯社)

「我丈夫不怎麼跟媽咪說話,」黛妃說,「但是因為哈利受洗,查爾斯走到她面前說『我們好失望,當初還以為他會是個女孩。』」沒想到這番抱怨竟惹來黛妃繼母一陣痛罵:「你應該知道,擁有一個正常的孩子是多麼幸運的事。」

黛妃說,從此之後,查爾斯便不再跟她的繼母往來,「每次他說話、對方回嘴時,他就會這麼做。」

黛安娜王妃與年僅3歲的哈利王子,攝於西班牙馬約卡島(Majorca)。(資料照/美聯社)

除了查爾斯不滿次子的性別,黛安娜也提到兩人關係上的差距:「這(婚姻)太成熟了。我,黛安娜,只是一個幼兒園老師,這整件事都太荒謬了。」

查爾斯和黛安娜於1981年結婚,婚姻只維持了15年,就因為雙方各自出軌而宣告破裂。據悉,黛妃發現查爾斯不忠後不幸罹患厭食症,也開始產生自我懷疑。她的舞蹈老師艾倫(Anne Allan)過去受訪時表示:「她愛查爾斯,沒錯,但查爾斯愛的是另一個女人。」