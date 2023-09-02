縣府水利處已調度防水檔板因應，在東石、布袋鎮布設1550片高50公分的水檔板，換算總長度可遶200公尺操場跑道8圈。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁等人今到布袋鎮等沿海鄉鎮，了解防颱整備狀況。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁等人今到布袋鎮等沿海鄉鎮，了解防颱整備狀況。（呂妍庭攝）

氣象資料顯示，9月1日至5日是年度大潮，嘉義縣東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區易發生海水倒灌，加上海葵颱風正直撲台灣，縣府水利處已調度防水檔板因應，在東石、布袋鎮布設1550片高50公分的水檔板，換算總長度可遶200公尺操場跑道8圈。

受大潮影響，沿海地區8月31日已出現漲潮及小規模積水，水利處立即調度防水檔板因應，在東石鄉及布袋鎮布設1550片長度可繞行小學操場8圈的防水檔板，包括布袋鎮海風長堤、附近村落、東石鄉觀海一路及白水湖漁港都擺設防水擋板。

水利處指出，264座抽水站及546座水門整備完成、抽水站前池及23座大型滯洪池降至最低水位、228台移動式抽水機調度，防汛物資有砂包2萬個及太空包2000個，並要求施工廠商做好防颱措施、夜間警示、防汛缺口及執行防汛整備計畫，避免發生倒塌及意外。

另各鄉鎮市共設有244組淹水感知器，可即時回傳各地積淹水情形，228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可掌握調度位置及運作狀況；另外，水利處 已介接轄內125座抽水站運轉訊號，滯洪池、防潮閘門及區域排水也建置水位站共105處，可快速掌握相關水利建造物運轉情形。

嘉義縣長翁章梁說，海葵颱風路徑南偏，颱風帶來的豪大雨和滿潮，可能會造成加劇效果，這次颱風不能小看，不但所有治水防洪已進入SOP，防颱規格也拉到最高，這4、5年嘉義縣投入很多前瞻基礎建設經費在治水上，希望能達到效果，也呼籲民眾盡可能做好準備，在大風、大雨期間避免出門。