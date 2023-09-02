台南登革熱確診病例數累計3220例，專家示警今年疫情不容輕忽，前車之鑑是2015年9月病例數快速飆升，死亡、重症個案都快速增加；台南市長黃偉哲坦言，疫情嚴峻，會努力把損害降到最低，但他也說，今年第一型症狀不明顯或無症狀，不看病「黑數」多，增加防治困擾，防疫重點接下來要放在避免增加重症。

2015年登革熱從5月中旬出現首起個案，隨後延燒到11月，當年疫情進入9月一路竄升迅速，9月6日一舉突破5000例，9月17日破萬例。台南今年疫情截至9月2日，仍維持每天百餘例，但專家仍提醒，疫情發展讓人憂心，務必要在這時趕快把疫情壓制下來。

面對登革熱確診病例數居高不下，黃偉哲認為，主要是第一型症狀不明顯，民眾較沒有警覺性，導致有些不看病的民眾「黑數」多，增加防治困擾，因未能及時就醫篩檢出來，蚊子叮咬後，就會再傳染給他人，疫情控制有其難度。

眼看海葵颱風又即將來襲，他說，疫情嚴峻又遇颱風攪局，「一手防颱、一手防疫」，疫情以來，屢遭遇天公不作美，每每化學防治、孳清後就下雨，一切都要再重來，前天還發生有民眾抗拒噴藥，持鋸子攻擊防治人員，在在增加防治難度，但仍會設法把損害降到最低。

他提到，2015年有2萬多位市民感染第二型登革熱，要全力杜絕不能再讓這些人交叉感染第一型登革熱，避免發生出血性登革熱重症。但他也說，今年情況比2015年好一點，除了國軍提前動員，每天支援上百名國軍噴藥，另也針對2015年感染第二型登革熱2萬多人，列冊逐一通知個人及家人做好防疫，避免重複感染。