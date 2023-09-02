桃園市復興區長補選10月21日登場，國民黨近日通過提名山地原住民市議員陳瑛參選，前復興區長曾志湘也以無黨籍加入戰局，另位備受關注的原住民族委員會副主委蘇佐璽也已決定捲土重來，預計下周請辭並投入補選，也讓復興區長補選成為3人角逐戰局。

去年桃園復興區長選舉，藍綠白與無黨籍候選人5搶一，由國民黨游正英勝出，代表民進黨參選的蘇佐璽則第二高票。因游正英於今年8月6日病逝，依規定要在3個月內完成補選，預計10月21日補選。

蘇佐璽表示，去年參與區長選舉後，持續走訪部落，向鄉親承諾下次會捲土重來，預計參與下屆選舉，但沒想到游正英突然離世，將啟動補選機制，近來支持者勸進聲不斷，他也認為「既然有承諾，就該勇敢投入」。

在原民會任職約3個月，讓蘇佐璽汲取不少經驗，他分享，過去提出的政見本就有許多和中央政策有關，例如善用北橫資源發展觀光、善用地方創生為部落注入活水、善用農業部和原民會精進復興的農業和產業結構，他到中央服務後，對這些計畫有更深入了解，地方確實可以爭取，且比起東部、南部的原住民族地區，復興向中央爭取經費的前例較少，應善用中央資源，為故鄉帶來進步。

這回蘇佐璽將以無黨籍身分參選，他透露預計下周請辭，回到家鄉正式投入補選。面對復興子弟、連任4屆議員的陳瑛，還有前任區長曾志湘，3人在地方上皆有一定支持者，形成3強角逐局面。