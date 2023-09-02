海葵颱風逼近台灣，一名女網友分享，預計明天要出發去日本玩，看到這樣的天氣狀況，深怕飛機不飛，導致原本5天4夜的行程被取消，但若真的順利抵達日本，聽說鴻雁颱風可能登陸日本，如果天氣很爛也無法好好玩，好像不管怎樣都很慘，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，她明天要去日本大阪旅遊，預計下周四（7日）回台，沒想到卻接連遇到好幾個颱風，海葵颱風現在逼近台灣，看預報說有可能明天登陸，讓她很擔心飛機能否起飛，最慘的是就算順利起飛了，但9月4日那天鴻雁颱風可能登陸日本，如果狂風暴雨根本無法好好玩。

女網友崩潰直呼，去也不是，不去也不是的狀態真的很慘，不知道有沒有其他人跟她一樣衰，真的超無言。

貼文釣出不少苦主，許多網友留言說，也是明後兩天要出發，現在只能努力集氣，希望一切順利。「9/3清晨飛東京，現在焦慮死，希望海葵走慢點」、「9/4清晨飛東京，無時無刻都在祈禱」、「9/4凌晨飛，真的希望可以順利出去」、「9/3下午飛沖繩，我現在每隔30分鐘都在看氣象圖，連飯都吃不下」。

另有在日本飯店工作的網友說，工作的飯店住了許多台灣客人，本來很多人都是今天要飛回去台灣，但擔心太危險，因此不少人已經更改旅遊計畫，加訂一晚的飯店，準備看看天氣狀況再決定要不要飛。